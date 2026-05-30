Tabaski/Taslima (Sédhiou) : Le khalife général de la cite religieuse Elhadji Makily Gaasama axe son sermon sur la cohésion nationale et l’agriculture…

C’est dans une ferveur religieuse que s’est déroulée la prière de la tabaski dirigée par le khalife de la cite religieuse Elhadji Makily Gassama. Ainsi, ce dernier a rappelé aux nombreux fidèles de craindre Allah(swt), de faire reinstropection interne et le retour vers les valeurs islamiques pour vivre la religion pleinement. Dans la foulée, il a lancé un message fort dans son sermon notamment la cohésion sociale en ces temps de réseaux sociaux. Mais aussi, il a invité l’Etat à accompagner les producteurs pour une agriculture résiliente car selon lui c’est la seule issue pour la souveraineté. A cela, il a invite aussi les jeunes à retourner vers l’agriculture car la migration irrégulière via la mer n’est pas une solution.

Dans la même lancée, le porte-parole du khalife général Elhadji Khalifa Diaby soutient que les musulmans doivent revenir aux fondamentaux pour vivre heureux. D’ailleurs, il n’a pas manqué de rappeler aux jeunes l’importance de l’éducation gage d’une société épanouie en évitant les dérives dans les réseaux sociaux.

A la fin de la prière, le khalife général a prié pour la paix du pays, du gouvernement et des populations.