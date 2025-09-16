Transport : Dakar Dem Dikk annonce de nouvelles innovations sur son application mobile

Bonne nouvelle pour les usagers des bus "Dakar Dem Dikk". En effet, c’est à travers un communiqué de presse, ce mardi 16 septembre 2025 que la cellule de communication de la société Dakar Dem Dikk (DDD) annonce d’importantes réformes sur son application mobile. Ses mesures entrent dans le cadre de répondre aux attentes croissantes de sa clientèle.

Selon la note, « des fonctionnalités inédites sont conçues pour améliorer l’expérience utilisateur ».

Il s’agit de la « possibilité de reporter ou annuler un voyage sur le réseau Sénégal Dem Dikk et Afrique Dem Dikk, d'une géolocalisation des arrêts avec une interface interactive et dynamique, Système de points de fidélité permettant de gagner des tickets de voyage, des signalements et remontées d’informations simplifiés, des notifications dynamiques et conviviales pour rester informé, de l'espace publicitaire intégré pour plus d’interactivité », renseigne-t-on.

Enfin, DDD invite les usagers à découvrir et à télécharger cette nouvelle version de leur application mobile.