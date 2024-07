Transparence et redevabilité dans le secteur extractif : Petrosen donne des gages

Dans le cadre du programme pour la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif l’ USAID/TRACES et le Forum Civil ont organisé une rencontre ce mardi 23 juillet 2024 à l'hôtel Azalaï Dakar pour échanger sur la transparence et la redevabilité des projets pétro-gaziers au Sénégal.



Cette rencontre placée sous le format "Dialogue" entre des députés et la société Petrosen Holding a réuni des parlementaires, des dirigeants de la société nationale Petrosen Holding ainsi que des acteurs du Forum Civil.



À l'entame de son propos, le vice-président de la commission des hydrocarbures de l’assemblée nationale, Bilaly Ba, a salué l’initiative du Forum Civil qui s’inscrit dans le cadre d’une gestion transparente et saine des hydrocarbures.



Le Directeur Général de Petrosen Holding, Alioune Guèye, dans son allocution, a rappelé la volonté des nouvelles autorités de renégocier les contrats. Il soutient qu'à l’état actuel des contrats, le Sénégal bénéficie peu de ses ressources. Ainsi, il interpelle les parlementaires pour accompagner la société nationale sur le processus de renégociation des contrats.



Poursuivant, le Directeur Général de la société nationale Petrosen s’engage pour une gestion transparente et une redevabilité assurée. En ce sens, le Directeur Général a fait l’état des lieux de la société nationale. Cette dernière et ses filiales sont, selon le DG, détenues à 100% par l’État du Sénégal. Cependant, la société africaine de raffinage (SAR) est détenue à 83% par l'État. « Nous insérerons sur la gestion, la publication et l'accessibilité des contrats », promet-il. Petrosen Holding s’engage aussi sur la nécessité de l'identification des acteurs.



Interpellé par les parlementaires sur la quantité de réserves en gaz et pétrole, la société nationale informe que le Sénégal dispose d’un total de 1000 milliards de m³ de gaz et 660 millions m³ de pétrole.



Ainsi, avec ces quantités, selon le directeur, la facture d’électricité pourrait connaître une baisse drastique et soulager les ménages, mais aussi créer les conditions de l’industrialisation de l’économie par le biais de prix d’énergie attractifs.