Transparence et recevabilité dans le secteur extractif : Les parlementaires en conclave à Toubab Dialaw.

Dans le cadre du Programme pour la Transparence et la Redevabilité dans le Secteur Extractif au Sénégal, le Forum Civil en partenariat avec l’USAID organise un atelier de sensibilisation des parlementaires sur les enjeux et les défis liés à la gouvernance du secteur extractif. Cette rencontre de trois jours qui se tient à Toubab Dialaw, vise à échanger avec les parlementaires sur leur implication dans la gouvernance du secteur extractif. Venu y prendre part , le député Abass Fall, le président de la commission Énergie et ressources minières , déclare « cette rencontre peut nous permettre effectivement de mettre sur la table , toutes les difficultés rencontrées dans le secteur . Au delà des efforts qui ont été faits , il reste beaucoup à faire dans la transparence de la gestion des ressources extractives, en matière de recevabilité et surtout à l’opérationalisation des fonds qui existent au niveau du Ministère des Mines . Les entreprises exploitantes peinent à respecter leur engagements contractuels. C’est dans ce cadre que cet atelier est organisé pour permettre aux députés de mieux s’imprégner par rapport à toutes ses difficultés . Ainsi ils pourront porter ce plaidoyer », a - t- il soutenu . En effet , lors de cet atelier les parlementaires ont pu avoir un aperçu sur l’état d’avancement des projets pétro-gaziers et des réseaux gazoducs , sur le régime de partage de production et les mécanismes de contrôle des coûts pétroliers , sur l’initiative JETP et sur la stratégie Gas to Power au Sénégal. Au therme de cette rencontre ils pourront produire un document de recommandations à adresser au Ministre de l’Energie, du pétrole et des Mines. Selon, Birahim Touré, coordonateur du Forum Civil, « nous avons constaté sur le terrain que les zones d’extraction minière et d’hydrocarbure les populations peinent a profité de ces retombées. Avec notre partenaire USAID, on a eu l’opportunité d’aller former les jeunes , les femmes mais également des parlementaires. Ce qui nous a permis de constater sur le terrain que des fonds qui sont prévus par la réglementation ne font pas l’objet d’une opérationalisation » , a - t- il souligné . Se basant sur les engagements du Ministre de l’Energie , du Pétrole et des Mines venu présider la cérémonie de cet atelier , il ajoute « nous sommes rassurés par le discours du ministre qui a pris l’engagement de mettre tout en œuvre pour que les fonds soient définitivement opérationnels. D’ailleurs il nous a annoncé qu’il y a certaines entreprises qui témoignent de bonne foi , que des fonds d’appui soient opérationnels définitivement. Ce que le Forum Civil en réalité demande . C’est pourquoi nous sommes rassuré aujourd’hui », a conclu le coordonateur du Forum Civil .