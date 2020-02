Transformation des déchets plastiques / Mamour Diallo initie les femmes de Louga au recyclage et tend la main aux autres collectivités.

En marge de la journée "Louga Zéro déchet", un groupement de femmes formées dans le recyclage des déchets plastiques a dévoilé ses réalisations dans le domaine nommé. Il s'agit de femmes et de techniciens en recyclage qui se sont réunis dans un projet de récupération et de recyclage des déchets plastiques collectés dans les artères de la ville de Louga. Un projet à l'initiative de Mamour Diallo, le président du mouvement "Dolly Macky", soucieux de faire de ce projet pilote un exemple de réussite et développement durable aussi bien à Louga que dans le reste du pays. Mais aussi un moyen d'initier les Lougatois à la transformation de ces déchets une fois collectés dans le cadre du programme "Louga Zéro déchet." Parmi les productions figurent des pavés, du charbon biodégradable, des poubelles, des assiettes etc..., le tout fabriqué à base de déchets plastiques...