Transfert litigieux du footballeur Mamadou Sané : Le président de Guédiawaye FC, Lat Diop, porte plainte pour abus de confiance

Le transfert du joueur Mamadou Sané à Aris Li-massol a créé des problèmes à Guédiawaye FC.

Le président Lat Diop a porté plainte contre Ibou Dieng pour abus de confiance. Pourtant dans sa livraison de ce lundi 24 juillet, le journal l’Observateur informe que pendant que Mamadou Sané, fraichement transféré à Aris Limassol, savoure son premier trophée, la Supercoupe de Chypre remporté (2-0) vendredi face à l'Omónia Nicosie, l'homme par qui son départ de Guédiawaye FC a été acté, le directeur général de la société Guédiawaye-SA, Ibou Dieng, est dans les liens de la détention.

L’Obs précise que le gestionnaire du club a été cueilli chez lui ce samedi, par des éléments de la Brigade de Gendarmerie de Keur Massar pour répondre d'une plainte de Lat Diop, le directeur général de la Lonase, par ailleurs président de Guédiawaye FC. Ibou Dieng est traduit devant la justice pour abus de confiance sur le transfert du joueur Mamadou Sané, latéral qui s'est révélé lors du championnat d'Afrique des nations (CHAN) remporté par le Sénégal en février 2023.

Entendu durant 48 heures, au poste de police de Wakhinane-Nimzatt, suite aux échauffourées qui avaient entraîné l'interruption du match de 1/2 finale de coupe du Sénégal entre GFC et le Jaraaf, mercredi dernier, le bras droit du président du club, Lat Diop, dont il était devenu le binôme n'était pas au bout de ses peines. En effet, le gestionnaire de GFC a été rattrapé par une histoire qui commençait à polluer l'atmosphère du club. Le transfert de Mamadou Sané au club de D1 Aris Limassol à Chypre, s'est révélé un véritable poison pour l'ancien tailleur Ibou Dieng.

Le directeur général de la société Guédiawaye-Sa, qui a délaissé depuis quelques années son atelier de couture pour être derrière Lat Diop, promu président de Gfc, aurait fauté dans le transfert du latéral droit de GFC. Alors que le président du club lui a donné carte blanche pour piloter le dossier Sané, Ibou Dieng, aidé par un agent de la FIFA, un Sénégalais basé à Londres, conclut le transfert du joueur à Aris Limassol pour 5 ans, à la grande surprise, le 11 juillet. Quand il a été mis au courant du transfert du joueur pour un montant de 250.000 euros (un peu plus de 160 millions CFA), le président du club, Lat Diop, a failli tomber des nues.

Dans la correspondance envoyée par le club chypriote au GFC le 20 juin 2023, l'offre de Aris Limassol pour le joueur parle d'un montant total de 250.000 euros à payer d'un coup. Selon les précisions de la note signée par Lysandros, il est dit que Guédiawaye FC touchera 15% sur les frais du futur transfert du joueur.

GFC est en droit de recevoir le montant total de 50.000 Euros (32 millions CFA) à la condition que le joueur participe à quinze (15) matches officiels d'Aris Limassol FC pour la première division de Chypre, s'il figure dans le 11 de départ pendant la saison de football 2023 - 2024. GFC est également en droit de recevoir le montant total de 50.000 euros à condition que le joueur participe à trois (3) matches officiels d'Aris Limassol FC pour la Ligue des Champions de l'UEFA, s'il figure dans le 11 de départ pendant la saison de football 2023-2024 Cette offre est valable jusqu'au 22/06/2023.»

Ibou Dieng aurait conclu le deal, sans en informer son président. Le gestionnaire du club aurait même reçu les droits de transfert du joueur informe L’Obs. D'après les sources d'un dirigeant du club, devant l'absence d'un virement bancaire pour le profit du club, l'argent, une cinquantaine de millions de Fcfa, reçu en espèces, est à l'origine de la colère du président Lat Diop.

« Après le Chan où le joueur s'est révélé, beaucoup de clubs se bousculaient pour signer Mamadou Sané. Le président a donné carte blanche à Ibou Dieng pour étudier les offres. Mais à notre grande surprise, Ibou Dieng est venu dire au président qu'il a vendu le joueur pour 275 000 dollars et que l'argent du transfert est avec lui. Il (Ibou Dieng) dit avoir payé 30 000 dollars (19 millions CFA) à l'agent de joueur.

On lui a demandé les pièces justificatives, il n'a rien fourni. Le président Lat Diop avait promis de donner les 50% du transfert de Sané à son club formateur, Africa Foot. Ibou Dieng dit avoir donné au club formateur du joueur sa part. Voilà pourquoi le président a porté plainte pour abus de confiance, faux et usage de faux.

Il a pris l'argent sans nous présenter de pies justificatives. Plus grave, lors d'une réunion du conseil d'administration du Gfc, il (Ibou Dieng) a été attaqué par tout le monde. Il a dit qu'il a l'argent avec lui et qu'il a fait le change au taux de 600 FCFA. C'est le PCA qui a signé le compte rendu de cette réunion. Il a reconnu avoir payé 30.000 dollars à un agent de joueur et le reste de l'argent en espèces.

Toujours selon L’Obs, Ibou Dieng est loin de sortir de l'auberge. En plus d'être empêtré dans une histoire de violence (match de coupe du Sénégal contre Jaraaf) qui a causé la suspension provisoire du stade Ibrahima Boye de Guédiawaye, pour laquelle il déià été entendu durant 48 heures, au poste de police de Wakhinane-Nimzatt, il vient d'être arrêté pour abus de confiance. Le bras plâtré après une fracture contractée lors des incidents du match contre Jaraaf, ibou Dieng est en garde à vue depuis samedi.