Premier League : Idrissa Gana Gueye buteur sur coup franc contre Arsenal

Face à Arsenal qui jouait le titre ce dimanche lors de la dernière journée de Premier League, Idrissa Gana Gueye a plongé l'Emirates Stadium dans un profond silence en ouvrant le score (1-0, 40e.) En effet, alors que les Gunners espéraient remporter ce match pour rester dans la course au titre face à Manchester City, le milieu de terrain international sénégalais a marqué sur coup franc légèrement dévié.

Son quatrième but en cette fin de saison canon pour le champion d'Afrique, qui devrait prolonger d'une année avec Everton. Une bonne nouvelle également pour l'équipe nationale du Sénégal, qui va jouer prochainement deux matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre la Mauritanie et la RDC, précisément les 6 et 9 juin prochain.