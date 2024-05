Premier League : Manchester City réalise un quadruplé historique !

Le 19 mai 2024, Manchester City a remporté son quatrième titre consécutif de champion d'Angleterre, le 10e de son histoire. Cette victoire à domicile contre West Ham (3-1) lors de la dernière journée leur permet de devancer Arsenal de 2 points au classement final.

Cette saison, les Citizens ont pu compter sur les performances exceptionnelles d'Erling Haaland, meilleur buteur du championnat avec 27 buts. Son coéquipier Phil Foden, le meilleur joueur de l’année en PL, a également brillé avec 19 réalisations.

En conservant ce titre, Manchester City s'impose un peu plus dans l'histoire de la Premier League. Avec 10 titres de champion, le club grimpe à la quatrième place du palmarès des clubs les plus titrés en Angleterre, derrière Manchester United (20), Liverpool (19) et Arsenal (13).