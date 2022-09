Transfert : Moustapha Name quitte la Ligue 2 et Paris FC pour s'engager avec Paphos FC (Chypre)

Moustapha Name (27 ans), le milieu sénégalais du Paris FC, s'est officiellement engagé ce mercredi pour le Phaphos FC, à Chypre.



Une information confirmée par l'Équipe qui souligne qu'à un an de la fin de son contrat, le champion d'Afrique a trouvé un accord avec le Paphos FC pour un transfert estimé à 1,5 M€.



Une curieuse destination pour l'ex capitaine de Paris FC qui retrouve un championnat Chypriote peu connu dans un environnement totalement différent.



Le tout à moins de trois mois de la coupe du monde et donc de la prochaine liste du sélectionneur Aliou Cissé qui met un point d'honneur à convoquer des joueurs qui évoluent principalement dans les grands championnats.