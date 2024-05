Éliminatoires mondial 2026 : Aliou Cissé prépare son « véritable » retour aux affaires ce vendredi 24 mai…

Le Sénégal, sous la direction du sélectionneur Aliou Cissé, s'apprête à entamer la phase décisive des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Cissé dévoilera sa liste de joueurs ce vendredi 24 mai, lors d'une conférence de presse, en vue des deux prochains matchs cruciaux. Le jeudi 6 juin, les Lions affronteront la République Démocratique du Congo au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, suivis d'un déplacement en Mauritanie le 9 juin, pour y défier la sélection locale au Stade Cheikha Ould Boïdiya de Nouakchott dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026.



Ces deux rencontres revêtent une importance capitale pour Cissé, qui entamera ainsi son véritable retour à la compétition officielle après une douloureuse élimination du Senegal en huitièmes de finale de la CAN 2024. L'objectif principal assigné par la Fédération Sénégalaise de Football a « El Tactico » est de qualifier l'équipe nationale pour la Coupe du Monde 2026, tout en visant une deuxième étoile à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc.



Actuellement en tête du groupe L des éliminatoires, le Sénégal devra confirmer sa suprématie face à des adversaires coriaces tels que le Togo, le Soudan, le Soudan du Sud, la Mauritanie et la RD Congo. Comme lors du rassemblement des Lions en France pendant la trêve internationale de juin, Aliou Cissé pourrait faire appel à de nouveaux visages, à l'instar du jeune prodige Amara Diouf, âgé de 15 ans, déjà convoqué précédemment.



Le Messin Pape Amadou Diallo, vainqueur de la CAN U17 et du CHAN en 2022, est également pressenti pour rejoindre l'équipe, après une fin de saison remarquable avec le FC Metz. Par ailleurs, le talentueux milieu de terrain Aimé Tendeng de Jaraaf, le meilleur buteur de la deuxième division saoudienne Mbaye Diagne, ainsi que l'attaquant serbe Chérif Ndiaye de l'Étoile Rouge de Belgrade, font également partie des joueurs annoncés pour ce rassemblement.



Du côté des cadres, Aliou Cissé peut compter sur le retour en grande forme d'Idrissa Gana Gueye (Everton), Kalidou Koulibaly (champion de la Saudi Pro League) et Édouard Mendy (Al Ahli), tous auteurs d’une saison remarquable. Cependant, la situation de Cheikhou Kouyaté, en fin de contrat avec Nottingham Forest, ainsi que la saison en demi-teinte de Sadio Mané (Al Nasr) pourraient soulever quelques interrogations. Avec ce mélange de jeunes talents et d'expérience, Aliou Cissé espère mener les Lions vers la Coupe du Monde 2026 et la conquête d'une deuxième étoile africaine.