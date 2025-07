Trafic transfrontalier de haschich : un ressortissant étranger interpellé à Ziguinchor



Le poste de police de Yamatogne (Ziguinchor) a procédé, dans la nuit du lundi 14 juillet 2025 vers 23h, à l’interpellation d’un individu de nationalité étrangère au niveau du poste de contrôle routier menant vers la Guinée-Bissau.





Contrôle de routine… et découverte illicite



Dans le cadre d’une opération de sécurisation, les forces de l’ordre ont procédé à l’inspection d’un véhicule de transport en commun de type “sept places”, en provenance de la Guinée-Bissau.

Lors de la fouille des passagers, les agents ont mis la main sur un sachet noir dissimulé dans les poches d’un passager.



À l’intérieur :

• 50 boulettes de haschich, soigneusement emballées et prêtes à être écoulées sur le marché.





Une tentative de revente entre États



Interrogé brièvement, le suspect a reconnu avoir acheté la marchandise en Guinée-Bissau, au prix de 1 000 FCFA la boulette, avec l’objectif de la revendre en Gambie à 10 000 FCFA l’unité, soit un profit estimé à 450 000 FCFA.





Garde à vue et enquête en cours



Le mis en cause a été placé en garde à vue. Une enquête approfondie a été ouverte pour identifier d’éventuels complices et retracer le réseau de trafic transfrontalier.