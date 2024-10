Trafic de migrants à Bargny : Le gardien du lycée de Bargny impliqué dans un réseau, une affaire qui dévoile des pratiques illégales

S. Baldé, gardien au lycée de Bargny, est accusé d’avoir participé à un trafic de migrants, ayant encaissé 2 450 000 FCFA pour organiser des voyages clandestins vers l’Espagne. Dans une affaire troublante qui secoue la communauté de Bargny, le gardien du lycée S. Baldé a été interpellé par les forces de l’ordre, suite à des informations révélées par neuf individus, dont des ressortissants sénégalais et gambiens.



Selon L’Enquête, ces personnes ont livré le nom de S. Baldé en tant qu’acteur clé d’un réseau de trafic de migrants, en lien avec un certain M. Ndoye, le convoyeur présumé. Les enquêtes menées par le poste de police de Bargny ont révélé que S. Baldé était chargé d’encaisser des sommes d’argent variant entre 200 000 et 300 000 FCFA pour le compte des membres du réseau, totalisant 2 450 000 FCFA depuis le mois d’avril.



Les victimes, qui avaient souscrit à un projet d’embarquement sur une pirogue à destination de l’Espagne, ont exprimé leur désespoir face à la situation, ayant été dupées par des promesses de voyage. Interrogé, S. Baldé a partiellement confirmé les déclarations des plaignants, ce qui a conduit à son placement en garde à vue pour association de malfaiteurs et complicité dans un trafic de migrants. Les forces de police avaient déjà tenté de démanteler ce réseau lors d’une opération en avril, qui s’était soldée par l’échec de l’embarquement des migrants et la fuite des organisateurs.



Cette affaire soulève de vives inquiétudes concernant le trafic de migrants au Sénégal, un phénomène qui continue de prospérer malgré les efforts des autorités pour y mettre fin. La police de Bargny est déterminée à poursuivre son enquête afin de remonter la filière et de traduire en justice tous les acteurs impliqués dans cette activité illégale.