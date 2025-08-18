Trafic de faux visas : la Dnlt démantèle un réseau tentaculaire reliant Dakar, Conakry et les États-Unis


Trafic de faux visas : la Dnlt démantèle un réseau tentaculaire reliant Dakar, Conakry et les États-Unis
Le décor était bien huilé : des agences respectables en façade, des clients avides de visas, et en coulisses un réseau de faussaires au professionnalisme glaçant. Mais la machine s’est enrayée. La Direction nationale de la lutte contre le trafic (Dnlt) vient de mettre à nu une vaste filière de faux documents de voyage, reliant Dakar, la Guinée et même les États-Unis.
 

Tout est parti de l’Ambassade de France

 
En mai 2025, l’ambassade de France au Sénégal avait alerté la Direction de la police des étrangers et des titres de voyage (Dpaf). Motif : plusieurs dossiers de demandeurs de visas déposés avec des documents frauduleux. L’alerte a déclenché une enquête confiée à la Dnlt, qui allait rapidement mettre à jour un réseau tentaculaire.
 

Une première arrestation devant VFS Global

 
La première à tomber fut Mariama Ciré Keita, interceptée devant le siège de VFS Global à Dakar. Son audition a permis de remonter la piste jusqu’à Korka Aidara, gérante de l’agence Europe Voyage. Cette dernière, loin d’agir seule, lui avait fourni tout un dossier falsifié : faux relevés bancaires, fausses attestations de travail et de congé.
 
Mais en réalité, Korka n’était qu’un maillon : elle exécutait les ordres de ses employeurs, Mamadou Mbengue et Mouzir Fall. L’enquête a également révélé le rôle de Cissokho, présenté comme comptable de l’agence, et de Kadiatou Bah, chargée de réceptionner via son numéro Wave la majorité des fonds collectés auprès des candidats au voyage.
 

L’aéroport de Diass comme point de chute

 
Le réseau ne se limitait pas aux bureaux feutrés des agences. Au commissariat spécial de l’AIBD, trois autres individus – Fatoumata Ba, Abdoulaye Bèye et El Hadji Balla Diop – ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de s’envoler vers la Turquie avec de faux papiers. Ils ont immédiatement désigné Awa Guèye, gérante de l’agence Keur Serigne Abdou Anne.
 

Des liens troubles entre agences

 
Conduite au siège de la Dnlt, Awa Guèye a tenté de se disculper, affirmant n’avoir été qu’une exécutante aux ordres d’un certain Baldé, supposément basé aux États-Unis. Mais les enquêteurs ont vite établi les connexions : Europe Voyage et Keur Serigne Abdou Anne travaillaient main dans la main, avec en arrière-plan un personnage clé : le mystérieux « Docteur Sambou », présenté comme le grand confectionneur des faux documents.
 

Un réseau international encore actif

 
Si plusieurs têtes sont déjà tombées, la filière est loin d’être démantelée. De nombreux suspects, dont le fameux « Docteur Sambou », restent activement recherchés. Les enquêteurs soupçonnent même que d’autres agences de voyage pourraient être impliquées, transformant ce trafic en une véritable industrie de l’arnaque au visa.
Autres articles
Lundi 18 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
