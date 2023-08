Trafic de faux médicaments : Des produits d’une contrevaleur de 382 millions de francs saisis au mois de juillet par la Douane

La direction générale des douanes, à travers sa division de la communication et des relations publiques, informe que d’importantes saisies de faux médicaments ont été faites durant le mois de juillet. Ces faux médicaments sont estimés à 382 millions de francs CFA.



Ces saisies sont rendues possibles après des opérations « Bouclage » des réseaux et couloirs de trafics illicites lancées sur l’étendue du territoire douanier durant le mois de juillet 2023 et qui ont permis aux unités douanières de mettre la main sur des médicaments contrefaits.



La plus grosse saisie a été réalisée le 30 juillet 2023 par la Brigade commerciale des Douanes de Keur-Ayip, Subdivision de Kaolack, Région douanière du Centre. En effet, dans le cadre de la stratégie de détection et d’observation des routes et courants de fraude au centre du pays, les agents ont monté une embuscade au Pont de Ndiawo Bambali sur l’axe Kaymor-Kaffrine. C’est ainsi qu’une importante quantité composée de divers types de médicaments a été saisie sur des individus « porteurs de charge ». La contrevaleur totale de la saisie est évaluée à 306 millions de francs CFA par le Dr Barro, pharmacien établi à Keur-Ayip.



Le 12 juillet, opérant dans le triangle Gossas, Kaffrine et Mbacké, la Brigade mobile des Douanes de Gossas, Subdivision de Fatick, Région douanière du Centre, a intercepté, vers 6h du matin, une berline avec une importante quantité de médicaments contrefaits à bord. L’interception a eu lieu entre Mbar et Colobane (département de Gossas). Lesdits médicaments sont composés essentiellement d’aphrodisiaques, d’antalgiques et de d’antibiotiques.



La contrevaleur des médicaments est estimée à 58 millions de francs CFA. L’évaluation a été faite avec l’appui de Dr Mbissane Ngom, pharmacien officiant à Gossas.



Les services de la douane ont aussi mis la main sur des médicaments et des aphrodisiaques d'une contrevaleur estimée à près de 12 millions francs CFA saisis à Mbao par la Brigade maritime des Douanes de Rufisque, Subdivision du Littoral Nord, Direction régionale des Unités maritimes.



Aussi, de faux médicaments d’une contrevaleur de 06 millions de francs CFA ont été saisis le samedi 22 juillet à Doundé (département de Kanel) par la Brigade mobile des Douanes de Matam, Subdivision de Matam, Région douanière du Nord. Deux personnes ont été interpellées au cours de cette opération.