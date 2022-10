Trafic de drogue: La douane met la main sur une grosse quantité de cocaïne estimée à 24 milliards de francs CFA

C’est une saisie à l’instant même par les éléments de la brigade commerciale de Kidira dépendant de la Direction régionale des Douanes du sud-est rattachée à la direction des opérations douanières de trois cents kilogrammes (300 kg) de cocaïne sur un camion en provenance du Mali. Les produits prohibés étaient cachés dans un double fond métallique soudé à l'intérieur du camion.



Ladite saisie est estimée à vingt-quatre milliards (24.000.000.000) de francs Cfa. Une plus grosse saisie de cocaïne opérée à l'intérieur du territoire national par un service de sécurité après celle opérée au port en 2019.



Le chauffeur et l’apprenti chauffeur ont été appréhendés et seront déférés au Parquet après enquête. La procédure suit son cours.