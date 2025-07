Trafic de chanvre indien : un individu pris en flagrant délit à Wakhinane Pikine

Le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye a frappé un nouveau coup dur contre le trafic de drogue. Ce 2 juillet 2025, vers 15h, les limiers ont interpellé un individu à Wakhinane Pikine pour offre et cession de chanvre indien, avec une saisie de 1,5 kg à son domicile.





Opération ciblée



L’intervention fait suite à une information opérationnelle faisant état d’un réseau actif de trafic dans le secteur. Une descente surprise a été menée au domicile du suspect, pris en flagrant délit alors qu’il était en train de conditionner la drogue dans sa chambre.





Aveux sans détour



Lors de son audition, le mis en cause a avoué avoir acquis le chanvre indien à Sébikotane, dans l’intention de le revendre à la sauvette dans les environs de Pikine.





Garde à vue et poursuite de l’enquête



Le suspect a été placé en garde à vue, tandis que la drogue saisie a été consignée comme pièce à conviction. L’enquête se poursuit pour remonter la filière et identifier d’éventuels complices.