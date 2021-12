Tracasseries routières sur le corridor Dakar-Bamako : le contrôle routier désormais interdit en dehors du point de contrôle de Diamniadio et celui de Kidira

Une première victoire pour les transporteurs routiers en grève illimitée depuis hier. En effet selon les informations de Dakaractu, depuis hier il est fortement interdit à tout militaire de la gendarmerie de procéder à un contrôle routier sur corridor Dakar Bamako en dehors du point de contrôle de Diamniadio et celui de Kidira. Le contrôle se fera désormais en brigade mixte gendarmerie douane eaux et forêts. Seule la police nationale est exclusivement autorisée à effectuer des contrôles routiers à Kaffrine et à Tambacounda, indique toujours notre source.