Tournoi Ligue des Champions du Laghem : Cheikh Ndiaye, parrain de la 3ème édition.

Natif de la commune de Ndoffane, l'inspecteur principal du trésor, a parrainé ce Week-end la troisième édition du tournoi de la ligue des champions du Laghem. Une compétition qui a réuni 11 zones et mis aux prises 16 équipes du département( Kaolack).



Le parrain, Cheikh Ndiaye, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour accompagner la jeunesse, a fait savoir que ce tournoi est une occasion de renforcer la solidarité au sein de la jeunesse de cette zone à travers un brassage sportif.



Au finish, l'Asc Jant-Bi de Keur Ngor a remporté la finale face à l'Asc Bamtaaré de Ndoffane aux séances des tirs au but ( 1 but partout/ temps réglementaire). Le vainqueur est parti avec une enveloppe d'1 million de FCFA, un trophée, un jeu de maillots, un ballon etc... Et l'équipe vaincue a obtenu 500 mille FCFA, un jeu de maillots, un ballon entre autres. À noter que l'ensemble des équipes qui ont participé à ce tournoi, ont eu à bénéficier de jeux de maillots...