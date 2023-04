Tourisme/Destination Dubaï : vie de luxe, découverte, guerre des clics… Quand les influenceurs apportent leur note à la partition

Plus qu’une destination, c’est devenu un carrefour international. Dubaï, connue pour ces atouts physiques luxueux, est un terrain convoité par tout le monde, mais surtout les influenceurs. Cependant, à chacun ses desseins. Et même si à un moment donné des spéculations scandaleuses se sont fait écho concernant les acteurs de ce nouveau métier qui, quelquefois cherchent à occuper le devant de la scène, il n'en est pas autant pour tout le monde.

Des influenceurs engagés pour la bonne cause, en profitent autrement en plus des clics. C’est du business tout en y prenant plaisir pour explorer et exhiber les bon plans touristiques de ce beau coin du monde.

À travers ces deux influenceurs du continent, très réputés à échelle internationale, à savoir Bahati du Kenya et Thabsie d'Afrique du Sud, des millions d’internautes ont été généreusement servis via les réseaux sociaux. Tantôt ce sont des prises d’images ou des vidéos illustrant la splendeur des lieux culturels et de sites emblématiques grâce à Dubaï tourisme.

D’ailleurs, ce dernier a nommé comme ambassadeur ces deux influenceurs et affirme sa confiance dans le rôle qu’ils joueront en tant qu'ambassadeurs pour accroître la visibilité de la ville et attirer davantage de visiteurs. Un exemple de plus pouvant servir d’inspiration aux adhérents de ce nouveau métier d’influence qui connaît de plus en plus de dérives...