CAN U17 :Les Lionceaux sacrés champions d’Afrique !

Les Lionceaux du Sénégal ont remporté la Coupe d’Afrique des Nations U17 en s’imposant face à la Tanzanie en finale du tournoi disputé au Maroc. Les jeunes Sénégalais ont une nouvelle fois démontré leur talent et leur détermination pour décrocher le titre continental.



Tout au long de la compétition, les Lionceaux ont réalisé un parcours remarquable, confirmant la qualité de la formation sénégalaise et la montée en puissance de cette génération prometteuse.



Grâce à ce sacre, le Sénégal conserve son statut de référence du football africain chez les jeunes et offre une nouvelle source de fierté à tout le peuple sénégalais.



Le Sénégal est de nouveau champion d’Afrique U17 et confirme sa domination sur le continent.