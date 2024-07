Touba- Conséquences d’une pluie dévastatrice : les éleveurs de Pollé, de Naydé et de Modibooco égorgent plus de 100 moutons

La récente pluie n’a pas fait qu’inonder des quartiers où rendre de routes impraticables à Touba. Elle a aussi dévasté une bonne partie du bétail. Le cauchemar est, plus précisément, visible dans des localités comme Naydé, Modobooco et Darou Salam Pollé. En effet, des éleveuses Sérères ont été obligées d’égorger plusieurs moutons, plus d’une centaine. Ces moutons avaient été drastiquement éprouvés par la pluie. Conscients qu’ils étaient voués à une mort certaine, leurs propriétaires se sont résolus à les égorger. À Darou Salam Pollé le Hcct Abdou Lahad Seck Sadaga a aussi subi le même sort . Une dizaine de moutons y est déjà passée, d’autres devraient l’être si leur santé dégringole davantage.