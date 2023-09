Tivaouane: La délégation de Yewwi Askan Wi, auprès du Khalife, plaide pour Ousmane Sonko…

Conduite par le président de la conférence des leaders Habib Sy, une délégation de la coalition Yewwi Askan wi s’est déplacée à Tivaouane en prélude du Mawlid. Après les chaleureuses salutations et les prières du représentant du Khalife général des Tidiane, le président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi a évoqué le cas de Ousmane Sonko dont le parti a été dissous, et qui a été rayé des listes électorales. La coalition jugeant ces actes injustes s’est plaint auprès de Serigne Boubacar Sy Ibn Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh.



La délégation composée du président du PRP Déthié Fall, de Cheikh Tidiane Dieye, de Maïmouna Bousso, de El Malick Ndiaye, de Ndeye Fatou Ndiaye Blondin, de Ahmed Aïdara et de Habib Sy ont sollicité par ailleurs, des prières pour un Sénégal de paix et de stabilité dont ils sont de principaux acteurs.