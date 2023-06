Tivaouane : Inauguration Mosquée Cheikh Yérim Ndoumbane Seck par l'Ong Al ATTA et Serigne Cheikh Ahmed Saloum Dieng

L'Ong Al ATTA avec l'appui de la fondation Cheikh Yérim Ndoumbane Seck au quartier Diameguene de Tivaouane vient d'inaugurer la mosquée Cheikh Yérim Ndoumbane Seck. Cela a été rendu possible grâce à la présidente de la fondation Cheikh Yérim Ndoumbane Seck, Sokhna Mame Diarra Diouf et Serigne Cheikh Ahmed Saloum Dieng. Les populations du quartier Diamaguene notamment l'imam et chef de quartier ont magnifié ce geste de haute portée à leurs yeux et ont prié pour leurs bienfaiteurs. En effet, l'Ong Al ATTA qui s'active dans le social a pu réaliser ce bijou sur demande de la fondation Cheikh Yérim Ndoumbane Seck.