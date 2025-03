Tivaouane – Cérémonie de clôture des Universités du Ramadan : "Les conclusions de ces universités pourront servir à la société, aux autorités religieuses et politiques" (Cheikh Tidiane Sarr).

Les rideaux sont tombés sur la 28e édition des Universités du Ramadan. Cet événement religieux, comme les autres années, a encore connu un grand succès, marqué par "la ferveur religieuse" et "la densité intellectuelle", a déclaré Cheikh Tidiane Sarr, coordinateur du comité scientifique des Universités du Ramadan.



Cette année encore, de nombreux intellectuels ont participé pour aborder des thèmes d'actualité, de société, de politique et d'économie. "Les fidèles sont venus de partout, notamment de l'étranger, pour suivre les cours magistraux dispensés par d'éminents penseurs", a ajouté le coordinateur.



Durant tout le mois béni du Ramadan, toutes les familles religieuses du pays ont été invitées à animer des conférences dans ce "banquet du savoir".



Enfin, l'objectif est que "les conclusions de ces Universités puissent servir à la société, aux autorités religieuses et politiques...", a-t-il conclu.