Tivaouane : Abdou Ndéné Sall distribue des kits alimentaires à la Mac et aux populations

Après avoir distribué des kits alimentaires à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Tivaouane, le Dg de Sen-Ter, Abdou Ndéné Sall, a décidé d'en faire de même pour appuyer les plus démunis en cette période de mois béni de Ramadan. Les kits étaient composés de matelas, de nattes, de sachets de sucre, de riz, d'huile, etc...

Abdou Ndéné Sall soutient également les apprenants de la sainte ville de Tivaouane qui sont en classe d'examen en leur offrant des cours particuliers. Lors de l'ouverture, il a offert des fournitures scolaires à 32 écoles publiques dans le département de Tivaouane. C'est une manière pour lui d'accompagner la jeunesse qui, selon lui, représente l'avenir du pays. Dans le domaine de la santé aussi, Abdou Ndéné Sall a distribué des boîtes à pharmacie aux populations. Pour Abdou Ndéné Sall, le plus important en tant qu'autorité c'est d'être toujours plus proche de la population.