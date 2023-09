Tivaouane 2023 : Le Waqf offre des packs d'eau minérale pour le Gamou et s'inscrit dans une dynamique de renforcer sa collaboration avec la cellule Zawiya

À quelques jours de la célébration du Maouloud, une délégation du Waqf était dans la cité religieuse de Maodo. Le coordonnateur de la haute autorité du Waqf, Racine Ba, a été reçu par Serigne Mbaye Sy Abdou, au nom du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. En effet, le Waqf est l’institutution d’une aumône en vue de la rendre perpétuelle et profitable à la société. En guise de soutien, la Haute autorité du Waqf (HAW) a mis à la disposition des pèlerins des packs d'eau minérale pour le bon déroulement du Mawlid. Ce geste symbolique de la HAW prolonge une tradition prophétique marquant l’origine du Waqf.

En effet, le Prophète Mohamed (PSL) recommandait à ses compagnons la distribution gratuite de l’eau. C’est ainsi qu’Ousmane Ibn Affan racheta un puits à eau qu’il donnât gratuitement à la population médinoise sous forme de waqf.

Auparavant, le DG de la HAW a été l'hôte du Hackathon organisé par son partenaire, la Cellule Zawiya Tidiane. Le Hackathon est un marathon de trois jours, regroupant de jeunes développeurs, visant à stimuler l'innovation et la créativité afin d'offrir des solutions technologiques aux services des foyers religieux.

Le coordonnateur de la cellule Zawiya, Serigne Hamid Sy est revenu sur l'importance de cette collaboration et les différentes initiatives et les projets pour l'amélioration des conditions d'existence et de vie des apprenants à Tivaouane. Dans ces projets en perspective, il s'agira, d'après Serigne Hamid Sy de l'enrôlement à la CMU des "Ndongo Dara" également de la mise en place d'un système d'électrification solaire de la Grande Mosquée et la prise en charge d'un service d'entretien de ladite mosquée entre autres.

À rappeler que le HAW est une autorité administrative indépendante, rattachée au Ministère des Finances et du Budget. Elle a pour principales missions de : Vulgariser le waqf au Sénégal ; Superviser les waqf privés ; Promouvoir le développement des Waqf publics...