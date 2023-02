Thiès / journée de partage sur les initiatives de l'économie sociale et solidaire : Victorine Anquediche Ndeye promet 150 millions FCFA au RENCAS pour appuyer le programme.

Le ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndeye, a présidé la journée de partage organisée à Thiès par le Rêseau national des calebasses de solidarité. Une journée qui entre dans le cadre du programme de plaidoyer dudit réseau porté par la coordination nationale d'action de Carême Suisse au Sénégal et qui déroule une initiative d’autonomisation des couches vulnérables à travers les calebasses de solidarité. Aussi le ministre de se féliciter de la pertinence d’une telle initiative avant de promettre un accompagnement conséquent. Victorine Anquediche Ndeye promet d’assurer au réseau un appui, à travers le fonds d'appui à l'économie sociale et solidaire pour un montant de 50 millions de francs Cfa, un accompagnement à travers le Promise par rapport à la centrale d'achat, un accompagnement du Plasepri pour 100 millions de francs FCFA et un accompagnement du fonds d'inclusion de la microfinance qui prendra en charge les frais d'accès qui, souvent, constituent un frein à l'accès au financement pour les 500 bénéficiaires.

Dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, au-delà de l'accompagnement financier, renchérit-elle, "il y a la protection sociale qui est accordée aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Une protection sociale à travers les instruments qui consistent notamment à aller jusqu'à pouvoir accompagner ces différents acteurs dans la prévention. Parce que nous savons également que très souvent les acteurs hésitent à plusieurs reprises pour aller se soigner parce que c'est souvent une journée de travail qui est perdue. Cette hésitation relève du fait de l’ignorance qu’ils ont en la matière. Un statut particulier est accordé aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Même dans le nouveau code des marchés, un statut est réservé et une consécration est faite aux acteurs de l'économie sociale et solidaire à travers les marchés. Nous avons l'occasion de pouvoir en discuter et notamment avec le quota qui est réservé à tous ses acteurs qui demandent beaucoup plus de formation, de formalisation pour pouvoir tirer profit sur les dispositifs mis à la disposition des acteurs", a-t-elle fait savoir. Dans son plaidoyer, Coumba Diallo, présidente de RENCAS, est revenue sur leurs objectifs. "Nous avons porté le plaidoyer pour que notre programme de lutte contre la soudure et l'endettement au Sénégal soit mis à contribution par l'État du Sénégal pour sensibiliser les communautés sur les chances et la nécessité d'unir tous nos efforts contre l'extrême pauvreté et l'exclusion sociale au Sénégal. je suis totalement en phase avec ceux qui croient que la pauvreté n'est pas une fatalité. C'est pour cette raison que nous avons mis en place des Calebasses de solidarité à travers 11 régions grâce à notre système d'épargne solidaire constituée d'apport volontaires et anonymes uniquement de ses bénéficiaires. Madame le ministre, le RENCAS a aujourd'hui une capacité financière de plus de 500 millions pour diligenter des femmes en cas d'urgence en nourriture, en santé et en éducation. Le RENCAS dispose depuis 2002 d'une société coopérative de consommation pour renforcer la résilience économique, financière et sociale de ses membres grâce à l'action d'appui d'Action de Carême suisse (ADC) qui a été présente tout au long de ce programme d'autonomisation des membres. En effet, ADC demeure notre meilleur partenaire technique et financier du programme. Avec son appui et sa collaboration dynamique. Il faut aussi inscrire la construction en phase de finition de notre siège national à Thiès pour un montant de 60 millions de francs CFA. Nonobstant l'appui d'une subvention de 9 millions de FCFA pour le renforcement de notre écosystème d'auto défense, d'auto financement et de commerce équitable.

Le coordonnateur national d’ADC, Djiby Thiam fera savoir que "les 2 131 Calebasses, ont mobilisé un montant d’environ 1/2 milliard de FCFA entre 2005 et 2022".

Il poursuit : "Dans cette même période, nous avons mis en place dans la région de Thiès un nombre de 7 021 Calebasses de solidarité avec 24 600 membres dont les 83% sont des femmes. Nous savons tous que si les femmes parviennent à s'autonomiser, les familles aussi vont l'être et le pays sera développé. Une approche qui mérite d'être retenue et partagée à plus grande échelle pour une meilleure autonomisation des couches les plus vulnérables". Djiby Thiam d'interpeller le ministre : "Nous espérons que des dispositions seront prises au niveau de votre département ministériel pour l'intégration de la Calebasse dans la politique sectorielle de votre ministère".