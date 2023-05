Thiès/ Travaux routiers axe Mbour-Pharmacie Mame Diarra-Kawsara : Le collectif de impactés interpelle le ministre Mansour Faye

Après plusieurs démarches auprès des autorités, les commerçants, mécaniciens, soudeurs, menuisiers et professionnels du secteur informel entre autres ont fait face à la presse pour tirer la sonnette d'alarme. Ces travailleurs n'arrivent plus à faire leur marché. Les travaux sur la route de Mbour sur l'axe pharmacie Mame Diara-Restaurant Kawsara qui durent depuis plus de trois mois impactent négativement leurs revenus. Leurs activités sont perturbées depuis plus de trois mois en raison des travaux routiers. Le collectif des impactés lance un appel au ministre Mansour Faye pour qu'il débloque la situation afin que les impactés puissent reprendre leurs activités commerciales et subvenir aux besoins de leurs familles.