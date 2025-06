Thiès - Tabaski 2025: Plus de 4 tonnes de produits impropres à la consommation saisis en 3 jours

À quelques jours de la célébration de l'Aïd El Kébir, le service régional du commerce de Thiès, sous la direction du Commissaire aux Enquêtes Économiques, Khadim Ndiaye, a procédé à la saisie de plusieurs tonnes de produits impropres à la consommation et de ceux dont la commercialisation est interdite au niveau national.



En prévision de la Tabaski, le service régional du commerce de Thiès a déployé ses équipes sur le marché. L'objectif est clair : "retirer du circuit de distribution des produits dont la consommation peut constituer un danger pour la santé des consommateurs", a précisé Khadim Ndiaye, le responsable régional du commerce.



Ainsi, en seulement trois jours, plus de 4 tonnes de produits impropres à la consommation ont été saisies sur le marché. Il s'agit notamment de boissons, de bouteilles d'huile, de pâtes alimentaires et de condiments. "C'est dire tout simplement que nous veillons à la préservation de la santé du consommateur, que l'on pourrait appeler la protection du consommateur dans sa dimension sanitaire", a-t-il souligné.



Pour rappel, plus de 20 tonnes de ces produits saisis au cours des derniers mois feront l'objet d'une destruction après la Tabaski, en présence des autorités administratives et judiciaires de la région, a informé M. Ndiaye.