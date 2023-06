Thiès/ Tabaski 2023 : "Jamais dans l'histoire du Sénégal une élection présidentielle n'a été reportée" ( Dr Babacar Diop)

À quelques mois de la présidentielle 2024, beaucoup de gens pensent que la date retenue du 24 février 2024 pourrait être repoussée. Ce, surtout que le Président Macky Sall ne s'est pas encore prononcé sur sa possible candidature. Après la prière des deux rakkas de la fête de Tabaski, le maire de la ville de Thiès Dr Babacar Diop a été interpellé sur ce sujet. Selon lui, " la date de la présidentielle 2024 doit être respectée. Surtout que jamais dans l'histoire du Sénégal une élection présidentielle n'a été reportée. Et je ne vois pas ce qui pourrait pousser les autorités à repousser la date de l'élection". Pour lui, tout cela nécessitera un dialogue avec toutes les parties prenantes. Le maire a également prié pour la paix et la stabilité du pays car, il est d'avis que " le développement ne peut se réaliser que dans la paix et la stabilité du pays".