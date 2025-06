Thiès – Symposium EPT-ENSA : La science au service du développement durable

Un symposium national a débuté ce jeudi dans la Cité du Rail, co-organisé par l'École Polytechnique de Thiès (EPT) et l'École Nationale Supérieure d’Agriculture (ENSA). Placé sous le thème « Les sciences au service du développement durable », l'événement réunit des chercheurs, experts du monde académique et professionnel, responsables institutionnels, et étudiants autour de conférences, panels et ateliers pratiques.



Objectifs et programme du symposium

Ce symposium vise plusieurs objectifs clés :



Créer un espace d’échange autour des enjeux scientifiques liés à la souveraineté numérique, énergétique et alimentaire.

Valoriser les travaux de recherche et d’innovation menés au sein des universités et centres de recherche.

Favoriser les synergies entre le monde académique et le monde socio-économique.

Une journée sera spécifiquement dédiée aux jeunes chercheurs. Ils auront l'opportunité de présenter leurs travaux doctoraux, d'échanger avec leurs encadrants et les acteurs du développement, et de construire des ponts concrets entre la recherche académique et le monde réel.



La cérémonie d'ouverture, tenue ce matin, a été présidée par le ministre de l'Énergie, Biram Soulèye Diop, en présence notamment du directeur de l'EPT et du recteur de l'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT).