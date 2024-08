Thiès / Soutien continu aux initiatives locales : Me Habib Vitin à l'écoute des conducteurs de Jakarta, les femmes de Thialy, les Asc...

Le président du mouvement "Thiès d'abord", Me Habib Vitin, a effectué hier, une série de visites marquantes dans la région de Thiès.

La journée a débuté par sa participation à la cérémonie du cinquantenaire de la paroisse Saint Pierre Julien Eymard à Koudiadiène, un événement qui a rassemblé de nombreux fidèles et personnalités locales pour célébrer un demi-siècle de foi. Après la messe, le président avec sa forte délégation a pris part au déjeuner et a communié avec les fidèles venus nombreux.

Après cette célébration, Me Habib Vitin a rencontré l'association des conducteurs de Jakarta, qui joue un rôle crucial dans la mobilité urbaine. Cette rencontre a permis d'échanger avec le Président de l’association et les membres de son bureau sur les défis et les aspirations de ces travailleurs, témoignant de l'écoute et de l'attention que le mouvement "Thiès d'abord" porte à tous les segments de la société. Il ressort des échanges que Thiès compte aujourd’hui plus de 13.000 conducteurs de Jakarta. Il a été convenu de mettre en place un cadre d’échange et de coopération pour ensemble trouver des solutions aux défis de leur activité.

Ensuite, le président s'est rendu à Thialy, où il a été chaleureusement accueilli par le groupement des femmes et les membres de l'ASC de la localité. Me Habib Vitin a profité de l’occasion pour féliciter le nouveau maire de la commune de Thiès Nord, et lui souhaiter une réussite totale dans sa mission. Il n’a pas manqué de souligner que la période choisie pour l’élection du maire n’est pas opportune car étant en plein hivernage avec les inondations des quartiers de Nguinth et de Thialy. Il est impératif pour lui que le nouveau maire consolide la cohésion de l’équipe communale et s’attèle sans délai à solutionner les problèmes de la commune.

En signe de soutien et d'encouragement, il a remis un lot d'équipements de football, une initiative visant à promouvoir le sport et à renforcer les liens communautaires.

La tournée s'est poursuivie à Keur Issa, où un autre lot d'équipements a été offert à l'ASC locale. Ce geste démontre l'engagement du mouvement "Thiès d'abord" à soutenir les activités sportives et à encourager la jeunesse dans ses passions.

Pour conclure cette journée, Me Habib Vitin s'est rendu à Randoulène, où il a pris une décision forte en faveur de l'éducation. Il a annoncé son intention de financer entièrement les cours de vacances pour les enfants du quartier, couvrant ainsi les frais y afférents. Cette initiative qui s’ajoute à celle déjà initiée à l’école Abdel Kader Ndiaye de la commune de Thiès Ouest vise à offrir un soutien éducatif supplémentaire aux jeunes et à les préparer pour la prochaine année scolaire.

En visitant différentes localités et en rencontrant divers acteurs de la communauté, Me Habib Vitin a réaffirmé le dévouement du mouvement "Thiès d'abord" à soutenir les initiatives locales et à renforcer la solidarité au sein de la région.