Thiès : Serigne Cheikh Ahmed Saloum Dieng distribue des sacs de viande et enveloppes aux plus démunis et lance un message pour la stabilité du pays

À quelques heures de la célébration de la fête de l'Aïd El kébir, l'Ong Al Atta, par le biais de son partenaire, Serigne Cheikh Ahmed Saloum Dieng, a distribué des sacs de viande et des enveloppes pour appuyer les familles les plus démunies. Ce dernier a saisi l'occasion pour se prononcer sur la situation du pays avec les récentes manifestations. Il a invité également les citoyens et surtout les jeunes, à accorder plus de respect et de considération aux parents et à nos guides religieux. Qui, dira-t-il, sont des symboles. "Beaucoup de pays sont plongés dans une instabilité qui ne dit pas son nom. Et nous ne voulons pas qu'une telle situation se produise au Sénégal", prévient-il, avant de prier pour la paix et la stabilité du pays.

Aussi, a-t-il, magnifié les nombreuses actions sociales du dg de l'AIBD, Abdoulaye Dièye qui, selon lui, ne ménage aucun effort pour soutenir le Président Macky Sall.