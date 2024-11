Thiès - Réduction des accidents de la route : Les établissements scolaires se dotent d'infrastructures de sécurité routière

À Thiès, deux écoles viennent de bénéficier du Programme d'éducation routière 2024 SARSAI, placé sous l'égide du Ministère des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens. Il s'agit du complexe Mamadou Diaw et de l'école élémentaire Malick Kaïré qui viennent de se doter de quelques infrastructures de sécurité routière.



En effet, la cérémonie d'inauguration des travaux d'amélioration des infrastructures de sécurité routière a été paraphée ce matin dans l'enceinte du CEM Mamadou Diaw. Ces infrastructures permettront de réduire les accidents aux abords des écoles, a informé l'Inspecteur d'Académie de Thiès, Gane Sène. À cet effet, des couloirs de vie et des dos d'âne ont été installés aux abords des établissements scolaires afin de permettre aux enfants d'emprunter les routes en toute sécurité.



Ce programme est le fruit d'un partenariat entre SARSAI 2024-2025, foundation FIA, AFD, AMEND, LASER International, le ministère de l'éducation etc...