Thiès / Présidentielle 2024 : " Je n'ai jamais été bénéficiaire d'un seul m² sur le foncier du Sénégal" (Pape D. Fall)

Le candidat Pape Djibril Fall était ce dimanche à Thiès dans le cadre de la campagne électorale.

Une occasion pour lui de mettre en exergue ses projets et programmes pour Thiès, notamment la relance du chemin de fer.

Interrogé sur la prédation foncière et le phénomène des "fonctionnaires milliardaires", Pape Djibril Fall dira ceci. "Le pays regorge de prédateurs fonciers...Le pays regorge de fonctionnaires milliardaires et je pense que 2024 sonnera la fin de cette oligarchie sans nom... Ils ont pillé le pays, aujourd'hui de par cette mal gouvernance, cette culture de la corruption et de la concussion. Il ont fait que Sanké n'arrive pas à avoir des infrastructures de qualité", a-t-il répondu

"Je suis le plus jeune candidat, le plus patriote, qui n'a jamais volé, qui n'a jamais été corrompu, qui n'a jamais été pris à défaut sur des faits de mal gouvernance... Pas un seul m² ...Je n'ai jamais été bénéficiaire d'un seul m² sur le foncier du Sénégal...", a-t-il conclu.