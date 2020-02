Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de prévention et de pré élimination du paludisme, le Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp) a organisé à Thiès, un atelier d'orientation des équipes cadres des 25 districts des régions centre et nord du Sénégal, avec l'appui de la Banque Islamique de développement (Bid) qui a contracté Fabi Evens, partenaire de l'Institut africain de développement local (Iadl).



À terme, cet atelier de partage et d’échanges du paquet de communication confié à Fabi Evens va permettre de définir les objectifs, les rôles et responsabilités des régions médicales, des districts sanitaires et des organisations communautaires de base (Ocb).



D'après le Docteur Doudou Sène, coordonnateur du PNLP, "il est important pour nous de réitérer qu'il y a une ferme volonté du Président Macky Sall et du ministre de la santé, Abdoulaye Diouf Sarr, d'atteindre l'élimination du paludisme au moins dans la zone nord et de réduire la charge de morbidité de 75% d'ici fin 2020. Et ces stratégies que nous sommes en train de dérouler vont nous permettre d'accélérer le pas". Pour atteindre les objectifs dans les délais, le Dr Doudou Sène invite les collectivités territoriales et les organismes de base à s'impliquer pour éradiquer le paludisme en 2030.



Selon le directeur général de l'IADL, Alioune Niang Mbaye "Fabi Evens va accompagner le PNLP dans le cadre de la réalisation de ce projet. À ce niveau, nous allons jouer un rôle communautaire, c'est à dire partir sur le terrain et essayer de travailler dans la mise en œuvre du processus". Il s'agira, entre autres, selon lui, au delà du suivi financier, d'accompagner les Ocb pour qu'ils soient capables de mettre en œuvre, l'ensemble des paquets de services qu'ils auront à signer avec les districts sanitaires.