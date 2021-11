Thiès / Locales 2022 : Le réseau des enseignants (es) de l'APR "s'engage à apporter 50 % de l'électorat pour hisser "And Siggil Thiès" à la tête des mairies"

Venu officialiser leur adhésion à la coalition citoyenne "And Siggil Thiès" d'Abdoulaye Dièye, la coordonnatrice du réseau des Enseignants et enseignantes de l'Alliance pour la République (APR), Maty Senghor Bèye promet d'assurer au moins 50 % l'électorat au Nord, à l'Est et à l'Ouest au soir du 23 janvier 2022 pour élire leur coalition au soir du 23 janvier à la tête de toutes les mairies de Thiès. "Nous nous engageons à apporter au moins 50% de l'électorat pour élire tous les maires de "And Siggil Thiès" dans toutes les communes avec nos collègues qui ont déjà démarré leur campagne depuis que nous nous sommes engagés. Car notre crédo, c'est l'efficacité dans la démarche, a lancé Maty Senghor Bèye. Selon elle, "nous sommes conscients que le leader de "And Siggil Thiès" reste et demeure l'unique personne qui incarne la vision du Président Macky Sall". Abdoulaye Dièye a, par ailleurs, signifié : "Nous ne sommes intéressés que par le développement de Thiès". Aussi, il invite toutes les populations à voter massivement pour leur coalition citoyenne dont, selon lui, l'unique obejectif est le développement de Thiès.