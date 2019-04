Thiès : Les apprenants du LETFP décrètent 48 heures de grève renouvelable

Des élèves du Lycée d'enseignement technique et de formation professionnelle (LETFP), Monseigneur François Xavier Ndione de Thiès, ont observé une grève de 48 heures renouvelable depuis le mardi 12 avril 2019. Et ils n'entendent pas arrêter leur mouvement d'humeur s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Ces apprenants réclament en effet des bourses complètes et trousseaux, des stages, le respect du quantum horaire et la date de certification des BTS2 entre autres…