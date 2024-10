Thiès- Législatives/ Dr Magatte Wade tête de liste sur la situation économique du pays: " Ça va être de plus en plus difficile. Il faut que les sénégalais le sachent".

Lors de la réunion de la coalition Jëf Jël Takku Liggey Sénégal initiée à Thiès, en présence de l'ancien maire de Thiès, Talla Sylla, la tête de liste, le Dr Magatte Wade, maire de Mékhé, est revenu sur les enjeux de ces élections en insistant sur la composition de la prochaine législature. "

Il faudrait qu'il y ait une rupture au niveau du parlement. Et ce pays ne saurait être un pays de justice, de prospérité et de paix que quand le parlement sera un parlement de rupture, un parlement qui sera véritablement représentatif du peuple et du vrai peuple[...]. Aujourd'hui ce pays a beaucoup de disparités au niveau socio-économique, la pauvreté est extrême et les moteurs de la croissance sont au ralenti. Et ce pays devrait être un pays debout où la croissance sera accélérée et que la richesse soit partagée. Et pour ce faire, il faudrait que les représentants au parlement soient des hommes intégres, des hommes d'expérience, des hommes de dignité[...]", a-t-il déclaré.



Pour sa part, Talla Sylla a annoncé la couleur concernant la posture de cette entité. " Nous ne sommes pas alignés. Nous sommes ni avec le pouvoir ni avec l'opposition[...], nous sommes donc du côté du peuple. Notre coalition est une coalition représentée sur l'ensemble du territoire national...Nous ne voulons pas que le pouvoir détienne une majorité mécanique, nous ne voulons pas que l'opposition détienne une majorité mécanique[...]", a-t-il informé.



Poursuivant, le maire de Mékhé a également axé son intervention sur la

situation économique du pays. " Ce pays a encore beaucoup à faire...Il y a des difficultés économiques mais il y a de l'espoir. Nous avons une dette autour de 16.000 milliards de Fcfa, nous avons une dette intérieure autour de 5.000 milliards de Fcfa et tant qu'on ne résorbera pas la dette intérieure, nous ne pouvons pas relancer la croissance. Et ça va être de plus en plus difficile. Il faut que les sénégalais le sachent. Ça va être de plus en plus difficile. Et pour sortir du difficile, pour sortir de cette crise, il faudrait miser sur un parlement de types nouveaux, avec des gens de types nouveaux[...]".