Thiès/ Législatives 2024: " Notre peuple a une fois de plus manifesté sa souveraine volonté[...]Je tiens à féliciter le parti PASTEF pour ses brillants résultats..."( Abdoulaye Dièye).

Par un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu Thiès, le président du mouvement 2AP/ SIGGI JOTNA, a tenu à se prononcer sur le choix des sénégalais à l'occasion des législatives et c'est pour se féliciter de la " souveraine volonté du peuple". Une occasion pour lui de féliciter le Pastef pour sa large victoire. " Le peuple sénégalais a démontré une fois de plus sa maturité et à choisi, librement et démocratiquement, ses représentants à l'hémicycle. Je tiens à féliciter le parti PASTEF pour ses brillants résultats qui lui donnent une majorité confortable à l'Assemblée Nationale. Je souhaite que cette dernière réponde aux besoins urgents des populations", a-t-il indiqué.



Poursuivant, Abdoulaye Dièye a ajouté "

Ainsi, notre peuple a, une fois de plus, manifesté sa souveraine volonté, en accordant au président de la République une majorité parlementaire qualifiée pour la mise en œuvre aisée des politiques publiques. L'installation au cœur de notre dispositif institutionnel d'une Assemblée nouvelle, responsable et concentrée sur la construction nationale, est une urgence.

A cet effet, l'intérêt commun que nous partageons pour le Sénégal appelle à la mobilisation et la synergie de toutes les forces citoyennes pour mettre en action les bonnes stratégies et atteindre les objectifs. En faisant le deuil des conflits sectaires et des intérêts particuliers, les Sénégalaises et les Sénégalais vont écrire de nouvelles pages de notre histoire, toujours plus belles et plus géniales".



Il a exhorté les militants de sa structure à oeuvrer en ce sens. " À ce rendez-vous de l'historie, j'invite tous les militants et sympathisants de l' ALLIANCE AVEC LE PEUPLE / SIGGI JOTNA à se tenir mobilisés et disponibles pour raviver et réaliser notre idéal commun : être utile pour le Sénégal. Je remercie mes camarades de l'inter coalition pour l'engagement et la détermination manifestés durant la campagne. " Je voudrais également exprimer ma gratitude à toute la population de THIES, particulièrement aux membres et sympathisants de l' ALLIANCE AVEC LE PEUPLE/ SIGGI JOTNA qui comprennent et adhèrent à mon engagement politique pour un Sénégal prospère. Je leur témoigne toute ma reconnaissance. Tous, nous devons à présent nous dresser pour l'avenir et poursuivre le travail avec responsabilité et rigueur. Il s'agit de construire, ensemble, un Sénégal stable, dynamique et profondément ancré dans nos valeurs. Les défis qui nous attendent sont nombreux.

Focus sur les échéances à venir!", a-t-il conclu.