Thiès : "Le Sénégal a besoin d'un président travailleur et serein comme Amadou Bâ pour diriger ce pays" (Habib Niang)

À cause du report de la présidentielle, beaucoup de manifestants sont sortis pour montrer leur colère face à cette décision de l'autorité étatique. En marge de la cérémonie de remise d'attestations de fin de formation aux 148 groupements de femmes pour leur autonomisation, le leader du mouvement "And Suxxali Sénégal"/BBY et conseiller du PM, Habib Niang est revenu sur la situation politique pour appeler au calme et la stabilité. Selon lui, "même si nous étions prêts à battre campagne pour la victoire de notre leader Amadou Bâ, cette présidentielle ne pouvait se tenir dans ces conditions".



Réitérant son soutien au candidat de BBY, Habib Niang a balayé d'un revers de la main les supputations selon lesquelles "entre le Président Macky Sall et le candidat de BBY, le courant ne passe plus". "Si leurs relations n'étaient plus au beau fixe, le Président Macky Sall n'allait pas réinvestir le PM pour diriger la coalition BBY à la prochaine présidentielle", fait-il remarquer. Il ajoute : "ce sont les mouvements et les coalitions qui peuvent élire Amadou Bâ à cette présidentielle. Beaucoup de mouvements et partis politiques sont en phase avec notre leader Amadou Bâ". Pour lui, "le Sénégal a besoin d'un président travailleur et serein comme Amadou Bâ pour diriger ce pays".

Revenant sur la cérémonie, le conseiller spécial du ministre promet d'organiser un foire les mois à venir pour ces groupements de femmes. Il compte également offrir des formations aux jeunes de la cité du rail.

Pour rappel, ces groupements de femmes ont été formés aux métiers de transformation des produits locaux (Fruits, légumes), sérigraphie entre autres.