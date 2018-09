Thiès : La base militaire CET-7 se dote d'un centre d'entraînement anti-terroriste

À travers le programme d'assistance anti-terroriste entre le Sénégal et le gouvernement américain, la base militaire CET-7 de Thiès s'est dotée d'un nouveau centre d'entraînement régional contre le terrorisme. Ce joyau qui est le fruit d'un partenariat entre ces deux pays, vise à former nos armées pour assurer la paix et la stabilité pour l'atteinte des objectifs de développement. Ainsi, il est composé d'une salle ayant une capacité d'accueil d'environ 160 stagiaires, de 2 salles de réunion, d'un hangar de stockage, de 2 magasins d'armes, des chariots élévateurs etc. La cérémonie d'inauguration de ce centre a été rehaussée par la présence du chef de l'état-major de l'armée de terre, le général Cheikh Wade et de la chargée d'affaires à l'ambassade des Etats-Unis au Sénégal, Madame Boustani...