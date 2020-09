Thiès / Inondations : Des populations de Poniène remercient leur bienfaiteur Habib Niang.

Des populations du village de Poniène ont tenu à témoigner leurs vifs remerciements au président du mouvement "And Suxxali Sénégal", Habib Niang, qui n'a ménagé aucun effort pour appuyer les victimes des inondations après ces moments de fortes pluies. En effet, lors de sa tournée auprès des sinistrés, la semaine dernière, Habib Niang leur avait offert une motopompe de dernière génération pour les aider à faire évacuer les eaux pluviales qui avaient bloqué tous les points de sortie.



Aujourd'hui les populations ont repris leurs activités grâce au président du mouvement "And Suxxali Sénégal Ak Habib Niang" qui n'a de cesse de poursuivre ces actions sociales chaque fois que le besoin se présente.



Pour rappel, les fortes pluies qui se sont abattues sur l'ensemble du territoire national avait occasionné des inondations et causé beaucoup de dégâts. La région de Thiès n'a pas été épargnée ainsi que plusieurs quartiers de la zone Nord qui ont été inondés plongeant des familles dans le désarroi total.



Pour venir en aide à ces derniers, le président Habib Niang s'est rendu auprès des sinistrés pour leur apporter tout son soutien. C'est ainsi qu'il a offert aux sinistrés des motopompes et des vivres dans ces moments difficiles où la plupart sont laissés à eux mêmes.