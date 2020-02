Thiès : Habib Niang s'autoproclame ambassadeur des mareyeurs et lance un appel au Président Macky Sall.

Les mareyeurs du marché Sahm sont dans l'angoisse depuis l'annonce de leur déguerpissement. Un contentieux entre eux et les autorités administratives et locales n'a pas encore connu son épilogue. Car, ces 4000 mareyeurs qui ne comptent pas bouger d'un mètre de leur lieu de commerce au prix de leur vie, ne peuvent pas comprendre que les titres fonciers 143, 144 et 145 de cet espace appartenant aux Chemins de fer puissent tomber entre les mains de la famille de Feu Anna Faye. Face à cette situation délétère qui pollue la tranquillité de ces commerçants détaillants, le leader de "And Suxxali Sénégal' s'est rendu sur les lieux pour leur prêter main forte, notamment leur assurer sa volonté de faire tout son possible pour que leurs droits ne soient pas bafoués. D'ailleurs, Habib Niang qui s'est autoproclamé ambassadeur des mareyeurs, a décidé de faire la médiation pour une issue heureuse. En outre, il a lancé un appel au Président Macky Sall pour qu'il offre aux mareyeurs thiessois un marché au poisson digne de son nom.