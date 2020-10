Thiès / Gamou 2020 : Le ministre Ndèye Ticket Ndiaye Diop envoie une délégation auprès des familles religieuses apporter son soutien.

En cette période de célébration de la naissance du Prophète Mouhamed (PSL), le ministre de l'économie numérique, Ndèye Ticket Ndiaye Diop a envoyé une forte délégation auprès de différentes familles religieuses de la cité du rail pour les appuyer.



Presque tous les foyers religieux ont reçu, une importante enveloppe en guise de contribution en cette période de Maouloud Naby quand on sait que les foyers religieux drainent beaucoup de monde. Cette tournée a permis aux envoyés du ministre de se rendre chez Serigne Mounirou Ndiéguène, Khalife général de la famille Ahmadou Barro Ndiéguène, la famille de Serigne Mor Ndiaye Dabay, Keur Serigne Cheikh Ngounda Fall, Keur Serigne Mbacké Fall ibn Serigne Amdy Lô, Keur Serigne Khadim Lô Gaydel, Keur Serigne Saliou Touré, Keur Serigne Thierno Abou Kane, Keur Serigne, Keur Serigne Cheikh Nehma Aïdara, Keur Serigne, Keur Serigne Idrissa Gaye etc..



Ces derniers ont tour à tour prié pour la paix et la stabilité du pays, mais aussi pour que la pandémie à coronavirus soit conjuguée au passé. D'après le responsable Apériste Souleymane Ndiaye Brin, "nous prions le Seigneur pour qu'il accepte les prières qui ont été promulguées en faveur du Président Macky Sall et du pays".