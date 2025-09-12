Thiès / Fin de formation de stage de réintégration : les Asp offrent une séance de démonstration de techniques de self défense au centre d'entraînement tactique n°7

Ce vendredi 12 septembre 2025, 512 agents à la sécurité de proximité ont reçu leurs attestations, suite à une formation de recyclage au centre d'entraînement tactique n°7 Capitaine Mbaye DIAGNE de Thiès.
Au sortir de la cérémonie officielle, les assistants à la sécurité de proximité, ont combiné l'utile à l'agréable en offrant aux invités une séance de démonstration de techniques de self défense, apprises au cours de leur stage de formation.
Ainsi, vêtus de leurs tenues habituelles (Lacoste et pantalon kaki), les uns et les autres ont rivalisé de créativité à travers des techniques d'arts martiaux visant à neutraliser son vis-à-vis sans avoir l'intention de le blesser...
