La cité du rail a célébré à l'instar des autres régions du Sénégal, le 62 ème anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance.



Le gouverneur de région, Mouhamadou Moustapha Ndao, en présence des nouveaux maires et du président du Conseil départemental, a présidé le défilé militaire et paramilitaire.



À l'issue de la parade, Mouhamadou Moustapha Ndao est revenu sur l'importance du thème : "Forces de défense et de sécurité, et résilience nationale". Mouhamadou Moustapha Ndao a magnifié l'implication des forces de défense depuis l'avènement de la Covid-19 en passant par les inondations et les différentes crises qui se sont succédées de 2020 à nos jours. "Nous félicitons les forces de défense et de sécurité et leur renouvelons notre engagement en travaillant à leur côté pour la réussite de toutes les missions qu'on nous confie", a lancé le gouverneur de région.



Le maire de ville, le Dr Babacar Diop s'est réjoui du concept "armée-nation". Il en a également profité pour féliciter les jeunes...