Thiès : Fatou Sané réitère son engagement derrière le Président Macky et invite la jeunesse à se détourner de la violence

Dans ce contexte de campagne et pour éveiller la conscience des jeunes sur les enjeux du moment, les femmes unies républicaines ont organisé la 10 ème édition de leur conférence religieuse. Face à la presse, Fatou Sané est revenue sur l'importance du thème de cette année.



Selon elle, "nous sommes des femmes engagées, déterminées et loyales envers le Président Macky Sall. Pendant le mois de Ramadan nous organisons une conférence religieuse et le lendemain une journée de solidarité". "Nous avons tenu à échanger avec les femmes afin qu'elles puissent conscientiser les jeunes sur la violence car notre objectif, c'est d'accompagner le Président Macky Sall dans sa vision pour le Sénégal. Ce qu'il a fait dans le domaine de l'éducation, de la santé etc... aucun président du Sénégal ne l'a fait", a-t-elle tenu à expliquer.