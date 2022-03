Thiès / Emploi des jeunes : "Nous souhaitons que cette énergie des jeunes dans les réseaux sociaux soit transformée en une énergie positive" (Yankhoba Diattara)

Les possibilités et opportunités qu'offre le numérique sont multiples. Ainsi, dans le cadre de la promotion de l’auto entreprenariat et de l’emploi des jeunes par les outils du numérique, le ministre de l’économie numérique et des télécommunications, Yankhoba Diattara, a offert une formation gratuite sur les métiers du numérique à 500 jeunes. La cérémonie de lancement a eu lieu au Cybercampus de Thiès. Selon Yankhoba Diattara, cette session de formation sera élargie dans les quatorze régions du Sénégal.

D'après lui, "de plus en plus nous assistons à un basculement de la vie des jeunes dans le domaine du numérique. Aujourd'hui, nous souhaitons que cette énergie dégagée par les jeunes sur les réseaux sociaux soit transformée en une énergie positive".