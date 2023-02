Thiès : Abdoulaye Dièye mobilise et invite le Président Macky Sall à offrir un digne cadeau au Thiessois

C'est à perte de vue qu'on apercevait les verts et blancs de "Siggi Jotna" venus en grande pompe accompagnés le Dg de l'AIBD Abdoulaye Dièye pour accueillir le Président Macky Sall dans la cité du rail pour la tenue du conseil des ministres décentralisé. D'après lui, " les Thièssois sont sortis en masse pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. Thiès a dit oui à son excellence le Président Macky Sall, l'homme des grands projets et des grands moments".



Il fera savoir que "ce Conseil des ministres coïncide avec l'inauguration de grands projets dans la cité du rail et d'autres projets qu'il va entamer cette année 2023. Presque tous les Thièssois sont sortis pour dérouler le tapis rouge au président de la République".

En effet, pendant son séjour dans la cité du rail, le Chef de l'État se rendra à l'académie nationale des métiers de l'avion civile. " Cette structure basée à Thiès est une première en Afrique et c'est grâce au Président Macky Sall. C'est une école qui va former des pilotes ici ce qui n'était pas possible. Car nos jeunes ne pouvait apprendre ce métier qu'à l'étranger. Ce vendredi nous appelons tous les Thièssois à venir en masse accompagner le Chef de l'Etat à l'école de l'aviation civile", a-t-il soutenu.

Aussi, selon lui, " nous sommes sûr que le Président Macky Sall fera plus que ce qu'il a fait à Tambacounda".

Concluant, Abdoulaye Dièye de souligner que " ceux qui connaissent le Président Macky Sall savent qu'il est sensible à la cause de jeunesse. Car il a beaucoup fait pour lancer la promotion de l'emploi des jeunes à travers la Der, la 3FPT et le Fongip. Et nous espérons qu'il va réserver un grand cadeau aux Thiessois".